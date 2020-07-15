الافتتاح 21 نوفمبر والنهائي 18 ديسمبر.. «فيفا» يعلن جدول ومواعيد مباريات كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ عن مواعيد مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يبدأ المونديال المقبل في تاريخ 21 نوفمبر 2022، على أن ينتهي يوم 18 ديسمبر من العام ذاته.

وتقرر إجراء كأس العالم في الشتاء بشكل استثنائي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج.

وستواجه التصفيات المؤهلة للمونديال جدولًا مضغوطًا بشكل غير اعتيادي، بسبب فترة التوقف الطويلة.

Advertisements

وبحسب ما نشر الحساب الرسمي للفيفا على موقع تويت، فإن مباراة الافتتاح ستقام في استاد البيت، يوم 21 نوفمبر، حيث سينطلق حفل الافتتاح في الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي للدولة المستضيفة.

وستقام مباريات دور المجموعات بواقع 4 مواجهات يومًيا، تنطلق في الواحدة ظهرًا، والرابعة عصرًا، والسابعة والعاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تلعب مباريات الجولة الأخيرة بواقع مباراتين في السادسة ومثلهما في العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

أما مرحلة مباريات خروج المغلوب، ستقام بواقع مباراتين في اليوم الواحد، على أن تنطلق الأولى في السادسة مساءً، بينما تقام الأخرى في العاشرة مساءً.

ووستقام المباراة النهائية لكأس العالم في السادسة من مساء يوم 18 ديسمبر 2022 على استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع، بينما تقام مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث على استاد خليفة الدولي في السادسة من مساء يوم 17 ديسمبر 2022.