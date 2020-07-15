بطولة إيطاليا: ميلان يفعّل خيار التعاقد مع الدنماركي كاير

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ميلانو: أعلن نادي ميلان الإيطالي الأربعاء تفعيل خيار التعاقد النهائي مع سيمون كاير، قائد المنتخب الدنماركي لكرة القدم، المعار إليه من إشبيلية الإسباني.

والتحق كاير (31 عاما) بصفوف النادي اللومباردي في يناير الماضي، بعقد إعارة لستة أشهر. ووقع قلب الدفاع الدنماركي عقدا مع ميلان حتى 30 يونيو 2022، مقابل 3,5 ملايين يورو (أربعة ملايين دولار).

وخاض كاير تجربة طويلة في إيطاليا، حيث أمضى النصف الأول من الموسم الحالي معارا لأتالانتا، قبل الانتقال لميلان. كما سبق له الدفاع عن ألوان ناديي روما (إعارة) وباليرمو.

وتعاقد إشبيلية مع كاير في العام 2017 آتيا من فنربغشة التركي، بعدما دافع عن ألوان ناديي ليل الفرنسي وفولفسبورغ الألماني.

ويحمل كاير شارة قيادة المنتخب الدنماركي منذ 2016، وخاض معه 95 مباراة دولية سجل فيها ثلاثة أهداف.