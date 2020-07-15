شكرا لقرائتكم خبر عن رامى سعيد: الأهلى خسر دورى سيد عبد النعيم قبل ما نروح الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لما خسرنا الدورى لفيت راسى بالبشكير عشان أى حد هيتشاف اليوم ده هيموت الأهلي لن يعفو عن الحضري وحسام حسن وعاشور اتظلم أنا اللي ظلمت نفسي في الأهلي عشان مكنتش مركز

بيقولوا صالح جمعة كويس.. بس مشفناش منه حاجة؟

جوزيه طلبني بالاسم في الأهلي.. بس حظى الوحش أنه مشي

أحمد فتحي كويس "لكن ناقصه حاجات كتير".. وباسم على أفضل "ظهير مُتكامل"

معلول الأفضل..مشكلة ساسي أن مستواه مش ثابت وأجاي "حسب الغزالة"

حسن شحاتة حقق إنجازات رئعة ..لكن الجوهري مش هييجي زيه

الأهلى متعاملشي كويس مع عاشور لكن السعيد وفتحي "حسبوها غلط"

مصر مش هتجيب زي إبراهيم سعيد..هو مطلبشي حاجة أكتر من حقه

كارتيرون أفضل من فايلر .. السعيد "خلّي الأسعار نار"

جيلنا إتظلم بسبب "السويشيال ميديا"

رمضان صبحي يستحق الـ7 مليون إسترليني ..والنحاس أفضل مدرب

لما كنت بلعب أمام طارق السعيد أو السيد ..الجبهة بتبقي "مجزرة"

طارق حامد "عنيف" ووليد سليمان قُصيّر بس عُقر"

أثار الجدل مع بزوغ موهبته ومنذ تصعيده إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، ليتسابق الأهلي والزمالك على الحصول على توقيعه لقيادة الجبهة اليمنى، إلا أن رغبته حسمت انتقاله إلى الفريق الأحمر، رامي سعيد نجم القلعة الحمراء السابق والمدير الفني حالياً لفريق ناشئين 2005 بنادي المقاولون، كان أحد المواهب التي تصارع عليه قطبي الكرة المصرية مبكراً في واحد من أهم المراكز على المستطيل الأخضر والذي بات يشكل أزمة في الكثير من الأندية والمنتخب الوطني حالياً، تحدث مع الخليج 365 عن الكثير من الأمور الشائكة في الكرة المصرية والذكريات التي لا تنسى مع الفريق الأحمر والكثير من الأمور نعرضها في الحوار التالي:

أين أنت الآن من المشهد الرياضي؟

حاليا أتولى تدريب فريق ناشئى 2005 بنادي المقاولون العرب وصلنا للمركز الثاني خلف النادي الأهلي ولكن لم نكمل المسابقة بسبب كورونا.

وما سر تفوق قطاع الناشئين بنادي المقاولون؟

الانضباط والالتزام أهم ما يميز قطاع الناشئين بالمقاولون والاهتمام من جانب الإدارة ولأن اللاعبين يعلمون أنهم سيحصلون على فرصة مع الفريق الأول، ولكن لنتحدث بصراحة نواجه أزمة في نقص المواهب، في الماضي كان من السهل وجود مواهب كثيرة لكن الآن الوضع مختلف، قديما كان فريق الناشئيم يصعد 5 او 6 لاعبين على الأقل في الموسم للعب مع الفريف الأول أما الآن فتصعيد لاعبين فقط يعد انجاز.



رامي سعيد

هل تجربة محمد صلاح قابلة للتكرار؟

هذا ما نتمناه ونبحث عنه فتصعيد موهبة مثل محمد صلاح مازال يخدم نادي المقاولون حتى الآن، وكل لاعبي مصر يحلمون بالتواجد في قطاع الناشئين بالمقاولون لتكرار تجربة صلاح، والتجربة قابلة للتكرار رغم صعوبتها.

وما رأيك في صفقة انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي؟

صفقة مفيدة للأهلي بكل تأكيد، طاهر لاعب صغير ومميز، "وطول عمر الأهلي بياخد لاعيبة المقاولون"، فأنا مثلا التحقت بناشئين المقاولون في سن 12 سنة، وصعدت للفريق الأول وبعد موسم ونصف فقط فاوضني الأهلي واتفق مع النادي.

حدثنا عن كواليس مفاوضات القطبين في تلك الفترة؟

بعد تصعيدي للفريق الأول وفي أول 6 أشهر تحسن مستواي بشكل ملحوظ وتلقيت مفاوضات من أكبر ثلاث أندية في تلك الفترة وهي الأهلي والزمالك والاسماعيلي، وانضممت لمنتخب مصر مع العظيم الراحل كابتن محمود الجوهري من أحسن المدربين الذين عرفتهم الكرة، الزمالك فاوضني أولا ثم الاسماعيلي وأخيرا الأهلي، وبالفعل كنت على وشك الانضمام للزمالك، لكن بمجرد أن تحدث معي المهندس عدلي القيعي لم أترددت واجتمع بي في الأهلي وأنهينا الأمر.

ولماذا فضلت عرض الأهلي عن الزمالك؟

كان أكثر استقرارا وأما أهلاوي ورغبتي كانت الانضمام للأهلي، وقتها قال لي المهندس عدلي أن مانويل جوزية هو من طلبني، ولكن لحظي السئ بمجرد انتقالي رحل جوزية، وبقيت في الأهلي موسم ونصف أو موسمين لم أكن موفقا ولذلك رحلت إلى الاتحاد.



رامي سعيد

لماذا لم تعكس ما كان متوقعا لك بعد الانضمام للأهلي؟

للأسف في تلك الفترة كانت أوضاع الفريق بشكل عام غير جيدة، والنتائج الجيدة دائما تداري على أي عيوب ولكن لتراجع النتائج ظهرت المشاكل لم نوفق في بطولة الدوري ودوري الأبطال وحصلنا على كأس مصر والسوبر وكانت أول بطولة سوبر في الدولاب الأحمر بعدما فوزنا على الزمالك بركلات الجزاء.

من أصعب لاعب واجهته في لقاءاتك ضد الزمالك؟

أفضل لاعبين في الجبهة اليسرى في تلك الفترة طارق السيد وطارق السعيد.

من تراه أفضل ظهير أيمن في مصر حاليا؟

ليس ما أراه وحدى لكن ما تراه جماهير الكرة كلها هو أن الأهلي والزمالك "مش لاقيين باك رايت"، البعض فسر تصريحي في وقت سابق أنني أهاجم اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، ولكن هذا لم يحدث فقط أتكلم من واقع خبرتي أن اللاعبين في هذا المركز ينقصهم الكثير من الفنيات، البعض يقول أحمد فتحي، وهو لاعب كبير وله تاريخ دولي معروف ورجولة في الملعب، ولكن ينقصه بعض مميزات الظهير الأيمن في العرضيات مثلا وعدة أمور لم أقل بأنه "مابيعرفش يلعب" ولكن تنقصه عدة مزايا في هذا المركز.





رامي سعيد

وماذا عن لاعبى الأهلي والزمالك؟

الزمالك يبحث عن لاعب أجنبي، والأهلي يفكر في استعادة باسم علي، وأؤيد هذا القرار فباسم هو أفضل ظهير أيمن متكامل في مصر "وربنا يبعد عنه الاصابات بس"، يحتاج فقك للمباريات والثقة وهيكسر الدنيا.

من هو أفضل محترف في الدوري لفت انتباهك؟

هناك العديد من الأسماء وأولهم علي معلول فهو مؤثر جدا مع الأهلي، فرجاني ساسي لاعب جيد ولكن مستواه ليس ثابتا، وأجاي " لما تكون الغزالة رايقة".

حدثنا عن كواليس رحيلك عن الأهلي؟

مشاكل، وقالوا وقتها بسبب الالتزام فرحلت مع عبد الله السعيد وأحمد صلاح حسني، وانضممت بعدها للاتحاد السكندري، تراجع نتائج الأهلي أجهزت علينا فرحلنا عن الفريق.

هل ترى أنك تعرضت للظلم؟

بصراحة، "أنا اللي ظلمت نفسي مش الأهلي اللي ظلمني" ، لم أخذ الأمور بجدية، بخلاف ما حدث مع الاتحاد السكندري كسرت الدنيا وهذه الفترة ربطتني بعلاقة وثيقة بجماهير الأسكندرية المحترمة، "لوكنت ركزت في الأهلي ربع تركيزي مع الاتحاد كانت الدنيا فرقت".



رامي سعيد

هل صداقتك مع ابراهيم سعيد واحمد صلاح حسني عادت عليك بالضرر أم بالفائدة؟

بداية، أنا وإبراهيم أصدقاء من المنتخب وقبل انضمامي للأهلي وحتى الآن هو صديقي، وأحمد صلاح حسني أيضا كان معي في المنتخب الأوليمبي ولذلك كانوا أقرب اللاعبين إلي في الأهلي، لذلك كنا دائما مع بعض وليس معنى ذلك أننا كنا نقوم بأمور " مش مظبوطة" اطلاقا.

كيف ترى اختيارات اللاعبين للانضمام للمنتخب في الفترة الأخيرة هل هناك مجاملة؟

لننظر إلى مستوى المنتخب، هل هذا هو منتخب مصر، بالتأكيد لا، وما أريد أن أقوله المواهب قلت بشكل ملحوظ في مصر سواء كبار أو صغار، وهذا ما يجعلنا نفهم لماذا لا يجد الأهلي والزمالك حتى الآن ظهير أيمن، لو كان هناك لاعب واحد مميز في هذا المركز في الدوري لما تأخر القطبين عن شراءه، عندما كنت أنضم للمنتخب مع الجوهري كنت ألعب في المقاولون ومعي إسلام الشاطر من الاسماعيلي، الآن لا ينظر المنتخب للاعبين خارج الأهلي والزمالك، وليس سهلا أن يضم الجوهري لاعبا للمنتخب هذا معناه أنه لاعب مميز بحق وأتمنى "ان يبقى في ربع النجوم اللي كانت موجودة في جيلي".

ماذا عن المقارنة بين الجوهري وحسن شحاتة؟

لا أريد أن ندخل في مقارنات حسن شحاته حقق انجازات كبيرة، ولكن محمود الجوهري لن يأتي مثله في تاريخ الكرة المصرية مرة أخرى.



رامي سعيد

كيف ترى رحيل حسام عاشور عن الأهلي؟

حزنت لرحيل عاشور بهذا الشكل، لاعب له تاريخ مثل حسام عاشور قدم كل شيء للأهلي في 16 او 17 سنة لم يتسبب في مشكلة واحدة ولم نسمع صوته وحصد بطولات، كان من المفترض أن يتم تكريمه بطريقة أفضل " مش اقوله هعملك ماتش اعتزال"، كان يجب أن يجلس المسئولين مع عاشور ويعرفوا طلباته أولا وليس إجباره على إقامة مباراة اعتزال، حسام عاشور كان يتدرب معنا وهو ناشيء وهو شخص في غاية الأدب وأعطى للاهلي عمره كله.

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وماذا عن أحمد فتحي؟

أحمد فتحي قام بتقييم ودراسة الأمور بشكل احترافي ولتأمين مستقبله، خاصة أنه يقترب من الاعتزال، أعتقد أنه نظر للأمور من الناحية المادية، ومن وجهة نظري كنت أفضل أن يستمر بالأهلي ويختم حياته بالنادي هذا الأمر كان سيفرق معه جدا.

هل لأنه لم يكن من أبناء النادي ومعه عبد الله السعيد نظرا للأمر من الناحية المادية؟

ومن صنع اسم عبد الله السعيد وأحمد فتحي أصلا؟ الأهلي هو من صنعهم، واذا كان النادي أعطاك كل هذا ماذا سيفرق في عرض أكثر بخمسة أو ستة ملايين، "اشتري الأهلي بالخمسة ستة مليون لما تروح بيراميدز ايه الجديد ولا هتاخد دوري ولا كاس ولا أفريقيا ولا حاجة خالص" أنت فقط أكدت للجماهير أنك تبحث عن المادة، أما في الأهلي الوضع مختلف بالبطولات والمباريات القوية، أتمنى التوفيق لفتحي ولكن قراره خاطئ.

هل تؤيد منح صالح جمعة فرصة ثانية في الأهلي؟

" أنا تعبت وزهقت من موضوع صالح جمعة، عمالين يقولوا لاعب كويس واحنا ما شوفناهوش"، كموهبة كروية لا خلاف عليه ولكن ماذا يريد ماذا في عقله " عايز تلتزم ماشي مش عايز خلاص مش كل شوية صالح وهو ما بيلعبش ماتشين في السنة"، والأهلي لا يقف على أحد.



رامي سعيد (7)

بماذا تنصحه؟

أنت لاعب كبيرة ولديك موهبة نادرا أن نجدها بين لاعبي الكرة، خاصة في الوقت الحالي "بنشحت لاعب عنده موهبة" ، الكل يريد مساعدتك لكن يجب أن تساعد نفسك أولا.

هل تؤيد عفو الأهلي عن المعتذرين مثل عصام الحضري وحسام حسن؟

الأهلي مستحيل أن يفكر في هذا الأمر، وهذه سياسة الأهلي ومبادئه طول عمره، لو كان الأهلي في نيته العفو عنهم كان أعادهم وهم لاعبين، الأهلي لا يرجع عن قراره.

برأيك لماذا لم نرى المتوقع من ابراهيم سعيد عندما كان لاعبا؟

حتى الآن "مافيش لاعب زي ابراهيم سعيد في الكورة ومش هيجي"، الجماهير ظلمت إبراهيم سعيد وربطته بالمشاكل والأزمات وبالعكس تمام إبراهيم سعيد لاعب غيور على ناديه وفي الملعب لا يعرف الهزار، ويطلب حقوقه مثل أي لاعب من النادي قبل رحيله عن الأهلي كان أحسن لاعب في مصر ومن حقه أن يطلب زيادة عقده والجماهير اعتقدت أن مطالبه بهدف إثارة الأزمات ولكنه لم يثر أي أزمات إبراهيم أطيب خلق الله.

من أفضل مدرب أجنبي في الدوري حاليا؟

كارتيرون مدرب الزمالك وهو أفضل من فايلر خاصة بعد البكولات التي حصدها مع الزمالك وغير في أداء الفريق الأبيض وفايلر في المرتبة الثانية.

ما رأيك في ارتفاع أسعار اللاعبين في مصر؟

من ساعة موضوع عبد الله السعيد الدنيا ولعت، وهناك لاعبين لا يستحقوا المبالغ المدفوعة فيهم بدون ذكر أسماء، وأرى أن على أيامي كان هناك لاعبين يستحقون مبالغ أكثر من بعض لاعبي الجيل الحالي مليون مرة.

من من جيلك تقصد؟

حازم إمام مثلا لو كام يباع الآن يستحق أكثر من 50 مليون جنيه.

من هو أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

من اللاعبين الذين تعاملت معهم أحمد حسن وحازم إمام وعبد الستار صبري .

كيف ترى تأثير السوشيال على اللاعبين؟

جيلنا اتظلم لعدم وجود السوشيال ميديا، الأن لو قام لاعب بلقطة فنية في مباراة تظل موضوع السوشيال ميديا لأيام وقد تتسبب في انتقاله لنادي أكبر، السوشيال ميديا خلق رفاهية للاعبين لم تكن متاحة لنا، على أيامنا كنا بنطلع المجيلة من الأرض عشان نوصل لاهتمام الأهلي والزمالك.

من أفضل ظهير أيمن في تاريخ الكرة المصرية؟

ياسر رضوان.

حدثنا عن كواليس الخسارة أمام إنبي في 2003؟

لم نكن مركزين في تلك المباراة كنا نحتفل بالدوري قبلها " واحنا راكبين الباص احساسنا اننا ضامنين المباراة ورايحين نحتفل، وفي الكرة مافيش كده والمباراة اتقلبت علينا، كام فرصة هدف ضاعت من محمد فضل ومن جيلبرتو 90 دقيقة حاصرنا إنبي في منطقة جزاءه ولكن الكرة مش عايزة تخش، مباراة غريبة لم يكن يومنا".

ماذا تتذكره بعد المباراة؟

الأمن أبقانا داخل الاستاد أربع ساعات خوفا من غضب الجماهير في الخارج ومدير الأمن قال لو خرجتم هتحصل كارثة، وخرجنا بعد ذلك ركبت سيارتي كأني هربان من ثأر، "لفيت راسي بالبشكير وداريت وشي لأن أي حد هيتشاف اليوم ده هيموت، لأن البلد كلها أهلاوية وأي لاعب في النادي معروف، حتى أنني بقيت في منزلي عدة أيام لم أخرج حتى هدأت الأمور.



رامي سعيد (9)

كيف ترى أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك؟

" والله الواحد تعب من القصة دي"، لا أعرف لماذا يقف الاتحادين الدولي والأفريقي صامتين أمام هذه الأزمة، أرى أنهما يجب أن يتخذوا قرارا ويحسموا هذا الأمر "لأن دماغنا وجعتنا وكله بيتكلم على كله".

من تراه أحق باللقب؟

الأهلي بالتأكيد.

وكيف ترى التراشق بين نجوم الناديين؟

من يحب ناديه ليتحدث عنه لماذا الكلام بهذه الطريقة لازم يكون في شتيمة على الأهلي أو الزمالك، كرة القدم لا يمكن أن تكون بهذا الشكل وأعتقد أن الصراع على السوشيال ميديا والتريند سبب هذا التراشق، أتابع السخرية على مواقع التواصل ووزارة التموين كل ذلك وأشعر كأنني في كابوس أتمنى تدخل من الاتحاد الدولى والأفريقي لحل أزمة ناظي القرن.

من هو أفضل لاعب في النصف الأول من الدوري؟

الجميع في مستوى واحد تقريبا لا أرى لاعبا مميزا.

هل ترى أن رمضان صبحي يستحق أن يدفع الأهلي 7 ملايين استرليني للخصول على خدماته؟

بدون تردد.. أه طبعا، لاعب قادر على صناعة الفارق وسنه صغير والأهلي لازم يخلص قصة رمضان لأنه من اللاعبين الذين سيكون لهم دور مؤثر في الفترة المقبلة.

ما تقييمك لأداء حسام البدري مع منتخب مصر؟

لا يمكننا التقييم الأن والتحدي الحقيقي في البطولات الرسمية، تدربت مع حسام البدري وهو مدرب جيد وله شخصية قوية وأتمنى له التوفيق.

وما تقييمك لأداء النحاس مع المقاولون؟

هو أفضل مدرب قبل فترة التوقف، وسدأتمنى أن يكمل على تلك المسيرة ليعود بالمقاولون إلى فترة الانجازات.

من يستحق حجز المقعد الأساسي في هجوم المنتخب؟

لدينا ازمة في هذا المركز ولكن الأحق الآن مصطفى محمد.

من أفضل مدافع في تاريخ الكرة المصرية؟

إبراهيم سعيد.

من أعنف لاعب واجهته؟

أيمن عبد العزيز، وأنا أيضا لاعب عنيف عندما كنت أواجه طارق السيد أو السعيد كانت تلك "الجبهة مجزرة".



رامي سعيد

وما رأيك في اتهام طارق حامد ووليد سليمان باللعب العنيف؟

بالفعل طارق حامد يذكرني بأيمن عبد العزيز، ولكن وليد سليمان لاعب غلاوي بلغة كرة القدم، زاملته عاما في بتروجت وهو مسمار في نص الملعب وعصبي "قصير بس عقر" ، ولكن خارج الملعب لا يسمع صوته من أطيب اللاعبين الذين تعاملت معهم، وصنع إسمه مع الأهلي وقدم الكثير للنادي لاعب مميز وكبير.