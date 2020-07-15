شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هشام حنفى.. يحب الملوخية ويهوى البلايستيشن ويشجع برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين أو الإعلاميين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو هشام حنفى لاعب الأهلى السابق.

اشتهر هشام حنفى بتسديداته الصاروخية من خارج منطقة الجزاء عقب صعوده من قطاع الناشئين بالأهلى للفريق الأول، وحصل على العديد من البطولات المحلية مع الفريق الأحمر ثم انتقل لنادي الأتحاد وحرس الحدود واعلن بعدها الإعتزال ليقرر العمل فى المجال الإدارى داخل القلعة الحمراء.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

البلايستيشن.

ما الأكلة التى تفضلها ؟

الملوخية والمشويات.

من نجمك المفضل ؟

بحب السينما بشكل عام.

من مطربك المفضل ؟

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عصام كاريكا.

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون أيه؟

طيار.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

ما أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

بحب السفر وبحب اوروبا.

ما النادى الذى تشجعه عالميا ؟

برشلونة.