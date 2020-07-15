شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه طلائع الجيش ودياً 22 يوليو ببرج العرب بفرمان كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على مواجهة طلائع الجيش ودياً فى 22 يوليو الجارى ببرج العرب بالإسكندرية، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك الدفع بآخر تشكيل خاض به الفريق مبارياته الرسمية قبل فترة توقف كورونا، فى ودية يوم الأحد المقبل أمام سموحة ضمن الوديات التى يخوضها الزمالك فى معسكر برج العرب استعدادًا لاستئناف الدورى، حيث يرغب كارتيرون فى قياس درجة استعداد اللاعبين الذين يثق فى قدراتهم ومدى انسجامهم معًا قبل مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالمستوى البدني لـ 5 لاعبين في معسكر الفريق المقام حاليًا في برج العرب، حيث كشف مصدر داخل الجهاز الفني عن أن كارتيرون أبدى رضاه عن المستوى البدني لجميع لاعبي الفريق وأن كان هناك 5 لاعبين أشاد بهم علي وجه التحديد وهم طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أبو جبل وأحمد سيد زيزو ومحمود علاء.

وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي يخضع لها اللاعبون ، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري و دوري أبطال أفريقيا.