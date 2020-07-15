شكرا لقرائتكم خبر عن تحول عينة مدافع الاتحاد السكندرى من إيجابى لسلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الاتحاد السكندرى شفاء أحد لاعبى الفريق فى خط الدفاع وتحويل العينة الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية بعدما أظهرت المسحة الأولى إصابته بالوباء المستجد بينما جاءت المسحة الثالثة والرابعة سلبية للجميع داخل الفريق.

كان اللاعب حضر فى سيارة خاصة خارج مقر النادى بسموحة وتم سحب العينة له وبالفعل تم الإعلان عن تحوله من إيجابى لسلبى وبناء عليه أعلن عمرو الاشلم طبيب الفريق أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة، وسيتم عمل تحليل صورة دم كاملة له قبل العودة للتدريبات الجماعية.

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ومن المقرر أن يقوم طلعت يوسف المدير الفنى بعمل تقسيمه غداً الخميس على ملاعب النادى للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبين ومعرفه مدى الاستفاده من الفتره الماضيه التى خاض فيها الفريق تدريبات بدنيه قاسيه وأكد الجهاز الفني أن الاتحاد سيخوض أولى مبارياته الوديه امام طنطا يوم 19 يوليو الجارى.