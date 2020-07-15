شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح صالح جمعة فرصة الـ60 يوماً قبل تحديد مصيره فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى منح صالح جمعة لعب الفريق فرصة لمدة شهرين سيُحدد بعدها مصير اللاعب سواء بالاستمرار مع الفريق والمشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية، وحال عدم التزام اللاعب سيكون الرحيل الفورى هو القرار النهائى والحاسم من قبل المدير الفنى، ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّنا واضحا فى مستوى اللاعب والتزامه ولياقته ووزنه كما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسري يقضي إجازة في بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريباً.

وأمام هذه التطورات أبلغ فايلر معاونيه أنه سيمنح صالح جمعة فرصة ثانية في الاهلي لمدة 60 يوماً وبأمكان اللاعب المشاركة مع الفريق في المباريات لو حافظ على إلتزامه وإذا ما نجح فى علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت فى أدائه بالملعب وسبق واشتكى منها فايلر وأهمها عدم القيام بالواجب الدفاعى والاكتفاء بدور المتفرج عندما يفقد الكرة.