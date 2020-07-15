شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما لقن جوزيه حسام غالى "دش ساخن" بعد تراجع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

رغم أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قال إن حسام غالي، قائد الفريق الأحمر المعتزل، هو أفضل شخصية لاعب تعامل معها في مصر مؤكداً أن الكابيتانو لاعب عبقرى كان فخورا بتدريبه يومًا إلا أن الثنائى جمعتهما واقعة مثيرة فى غرفة الملابس موسم 2011 ، حينما تعادل المارد مع الانتاج الحربى 2-2 ليفقد صدارة بطولة الدوري.

البداية كانت فى دش ساخن من جوزيه لنجوم الاهلى لمدة ساعة كاملة فى غرفة ملابسهم بستاد القاهرة عقب المباراة عتاباً لهم عن تراخيهم وإهدارهم الفرص السهلة وتقصيرهم فى المهام الموكلة لهم الأمر الذى تسبب فى خسارتهم صدارة المسابقة ، صيحات المدير الفني البرتغالي تعالت داخل غرفة خلع الملابس عقب المباراة لفترة طويلة، قبل أن يخرج الجميع وعلى وجهه علامات الحزن والأسى.

وأثناء خروج حكم المباراة دخل حسام غالى فى صدام معه اعتراضاً على قراراته التحكيمية بالمباراة الأمر الذى لم يلقى اعجاب جوزيه الذى نهر لاعبه بشدة وهو الامر الذى لم يتقبله حسام غالى ليرد على الساحر البرتغالى قبل أن يتدخل اللاعبين وينجحوا فى إنهاء الأزمة.