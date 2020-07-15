شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يخاطب الرياضة لتحمل تكلفة مسحات الحكام ومنتخب الشباب والموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى عن مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتحمل تكاليف مسحات منتخب الشباب والحكم والموظفين الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بسبب قلة الموارد المالية فى الاتحاد.

وقال رئيس اتحاد الهوكى إنه خاطب الأندية من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية بتطهير الملاعب وما إلى ذلك قبل استئناف النشاط.

كما كشف شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى عن إرسال خطاب من وزاة الشباب والرياضة إلى الاتحاد يفيد بضرورة إنهاء مسابقة الحافز الرياضى مواليد 2002 قبل يوم 31 أغسطس المقبل.

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ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الهوكى مخاطبة الأندية من أجل إجراء المسحات المطلوبة للاطمئنان على سلامة اللاعبين قبل انطلاق المنافسة لإنهائها فى الموعد المحدد.

وفى إطار مختلف أكد شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى تشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور عبد الله إبراهيم طبيب المنتخب للإشراف على الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها على اللاعبين والمدربين ومنظومة اللعبة فى عودة النشاط، بعد أن تسلم تعليمات الإجراءات والأكواد الخاصة بالإجراءات الاحترازية من وزارة الشباب والرياضة لإتباعها وتطبيقها فى عودة النشاط .

وأشار رئيس اتحاد الهوكى إلى أنه تم وضع تصور بتحديد يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف المنافسات.