شكرا لقرائتكم خبر عن التحفيل مستمر.. الأهلى يستعرض لحظات "رعب" أجايى من المسحة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال "التحفيل" على النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق الكروى بالنادى الأهلى، مستمرًا، خاصة أن اللاعب ينتابه رعب أثناء إجراء المسحات الطبية للكشف عن فيرس كورونا، واستعرضت الصفحة الرسمية للنادى على إنستجرام، عددًا من الصور التى عكست شعور اللاعب النيجيرى أثناء الخضوع للمسحة الطبية الرابعة التى أجراها الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى للكشف عن الفيرس، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت الصور التى نشرتها الصفحة الرسمية للأهلي لجونيور أجايى أثناء الخضوع للمسحة الطبية، ومعظم لاعبى الفريق يحاوطونه، وهم فى حالة هستيرية من الضحك على زميلهم الذى يخشى المسحات.

وفي كل مسحة يتم أخذها من لاعبي الأهلي، يكون جونيور أجايى لاعب الفريق هو العنصر الأصعب فى إتمام ذلك الإجراء، حتى إنه في المرة الأخيرة أثار حالة من الإرباك للأطباء المسئولين عن أخذ المسحة وقاومهم في كل محاولة لدرجة أن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي تدخل لإقناع أجايى وتهدئته حتى تم أخذ المسحة من لاعب الأهلي.