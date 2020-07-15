شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كهربا يداعب جونيور أجايى قبل مسحة كورونا ووصلة ضحك من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها على موقع إنستجرام، فيديو لجونيور أجايى صانع ألعاب الفريق، وذلك خلال أخذ المسحة الطبية الرابعة للكشف عن وباء كورونا، حيث عرف عن أجايى تخوفه الشديد من ذلك الإجراء بسبب صعوبته، وداعب محمود عبد المنعم كهربا أجايى قبل أخذ المسحة، فيما حاول الطبيب تخفيف الوضع عن النيجيرى قائلاً "متخافش" ليرد لاعبو الفريق "هو مش خايف".

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع، وأجرى الأهلى ثلاث مسحات طبية فى وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها الأهلي، ويحرص النادي على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم، تضمن قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، في إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

بعيداً عما سبق، تتجه النية داخل الأهلي لتأجيل التعاقد مع البوركينابي إيريك تراوري نجم هجوم بيراميدز، وذلك بسبب عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على قوة الفريق في الوقت الحالي وعددهم 6 وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي اليو بادجي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والمالي اليو ديانج، حيث من المقرر أن يتم قيد 5 منهم فقط في الموسم الجديد، حال إرجاء اتحاد الكرة قراره بتخفيض عدد الأجانب لـ3 فقط، وحصل مسئولو النادي الأهلى على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب للأهلي في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق، كما وقع مؤخرًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي.

وتحدث تراورى مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات عن رغبته في الرحيل للأهلي إلا أن اللاعب تلقى رفضًا صريحًا علي طلبه، مؤكدين له أنه لن يرحل في الموسم الجديد مهما كانت المغريات المالية وأن رحيله سيتأجل موسم آخر على أقل تقدير بشرط أن يساهم في حصد فريقه لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.