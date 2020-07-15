شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد: شركة تحليل عالمية من فيفا لمتابعة أكاديميات الكرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة أن هناك تواصل مع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وتمت الإشادة بالخطة الموضوعة من قبل اتحاد الكرة لتطوير الأكاديميات فى الفترة المقبلة.

وأضاف محمود سعد، فى المؤتمر الصحفى المقام باتحاد الكرة، إن فيفا قرر التعاقد مع شركة تحليل عالمية لمتابعة أعمال أكاديميات الكرة في جميع اتحادات العالم ومن بينها مصر وهناك اجتماعات فيديو كونفرانس بصفة مستمرة مع مسئولو التطوير في فيفا اسبوعيا.

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فى سياق متصل أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بجهود الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، واتباعه لأحدث الطرق والوسائل العلمية لتطوير المواهب، حيث تلقى المدير الفنى لاتحاد الكرة خطابًا من إدارة تنمية المواهب بـ"فيفا"، يحمل توقيع آرسين فينجر رئيس التطوير وستيفن مارتينز المدير الفني، جاء فيه: "نحن في "فيفا" متحمسون للعمل معك ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، كجزء من النظام العالمي "إيكو" لتحليل تطور أداء اللاعبين.

وتضمن الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة وتحديدًا المدير الفني لاتحاد الكرة: "يسرنا مشاركتكم فى المشروع ونتطلع إلى العمل معكم ومع أكاديمياتكم لتطوير هذه المبادرة"، وأوضح الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، في تصريح لـ"الموقع الرسمي للاتحاد"، أن خبراء الفيفا فوجئوا بأن 80% من البرامج المخصصة لتحليل أداء وقياس تطور المراحل السنية التي يعملون على نشرها في العالم، موجودة بالفعل لدى الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "هذه البرامج مخصصة للمراحل السنية بداية من الأكاديميات، ومختلف الأعمار السنية، وهناك خطط مستقبلية موضوعة وجاهزة للتطبيق".