الامارات | سواريز يكشف هوية المسؤول عن إخفاق برشلونة.. "ليس الفيديو"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مهاجم برشلونة الإسباني، الأوروغوياني لويس سواريز، على أن تتويج «البلوغرانا» بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الحالي أصبح مستحيلاً، مطالباً بعدم البحث عن أعذار، على حد تعبيره.

وقال لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «إن تبرير ما حدث بأخطاء تقنية الفيديو غير مفيد ويجب إصلاح المشكلات التي واجهت الفريق قبل العودة لمواجهات دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «علينا أن ننتقد أنفسنا فقط، لقد تركنا اللقب يهرب من أيدينا بعدما كنا متصدرين.. الآن علينا العمل من أجل استعاد كبرياء الفريق الكاتالوني بالفوز بالمباراتين المتبقيتين ثم التركيز على اللقب الوحيد الذي يمكننا تحقيقه، وهو دوري الأبطال».

ويحتل برشلونة المركز الثاني متأخراً عن غريمه ريال مدريد بفارق أربع نقاط، قبل جولتين على النهاية، وأصبح الريال على بعد فوز واحد من مباراتين للفوز رسمياً باللقب للمرة الـ 34 في تاريخه.

يذكر أن سواريز أصبح هذا الموسم ثالث أفضل هداف في تاريخ برشلونة بعد تسجيله الهدف رقم 195 في 278 مباراة.

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