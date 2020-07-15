الامارات | سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا يستمر 10 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا يستمر 10 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء في بيان أن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في إنجلترا ستستمر طوال عشرة أسابيع، وذلك في الفترة ما بين 27 يوليو الجاري والخامس من تشرين أول/أكتوبر.

وأوضحت الرابطة أن سوق الانتقالات الصيفية ستنطلق مع نهاية منافسات الموسم الجاري، التي توقفت لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كذلك ستشهد إنجلترا سوق انتقالات خاصة بالانتقالات المحلية فقط للاعبين، بين الخامس و16 من أكتوبر، حيث سيسمح خلالها لأندية الدوري ببيع أو شراء لاعبين فقط من الأندية الإنجليزية.

ولم تعلن الرابطة حتى الآن عن موعد بداية الموسم الجديد، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن المنافسات ستنطلق في 12 سبتمبر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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