شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة تمديد عقد عبدالله جمعة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن عبدالله جمعة مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تمسك بالحصول على 8 ملايين جنيه في الموسم من اجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الجلستين اللتين عقدهما اللاعب مع امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، ورفض «جمعة» فكرة الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم باعتبار انه أحد العناصر الأساسية للفريق ولا يوجد لاعب اخر يمكن الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة. ولم يحضر «جمعة» الجلسة الأخيرة التي كان يتواجد فيها مسئوولو القلعة البيضاء لاعتراضه على المبلغ المالي الذي عرضه مسئوولو الأبيض، وقال مصدر بنادي الزمالك إن اللاعب لم يتلق عرضا من أي ناد آخر ويتبقى في عقده موسمان ولا يحق التوقيع لناد آخر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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