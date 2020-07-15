شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب التعاقد مع محود وحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، من إدارة ناديه، التعاقد مع محمود وحيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، مع بداية الموسم الجديد في ظل الحاجة إلى خدماته الفنية.

ووافق مسئولو المقاصة، علي طلبات المدير الفني مؤكدين عليه بالدخول في مفاوضات مع النادي الأهلي لمعرفة موقفه من رحيل محمود وحيد.

ويذكر أن محمود وحيد إنتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من نادي مصر المقاصة، في يتاير الماضي ولكنه لم يحصل علي فرصه في المشاركو بصورة أساسية بسبب تألق زميله بالفريق الدولي التونسي على معلول