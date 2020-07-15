شكرا لقرائتكم خبر عن تفاضيل جلسة «المحمدي» مع رابطة الإسماعيلي لعدم الإنتقال للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب علمت «المصري اليوم»ان عدد من اعضاء الجمعية العمومية بنادي الإسماعيلي اجتمعوا مع باهر المحمدي لاعب الفريق الكروي الاول بالدراويش لٌإقناعه بالعدول عن مفاوضاته مع الأهلي خلال الفترة المقبلة فيظل ارتبطه بتعاقد مع الدراويش يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة ،كان المحمدي قد دخل في أزمة مع مجلس ادارة النادي برئاسة ابراهيم عثمان بسبب رغبة اللاعب في الإنتقال للاهلي قبل ان تجتمع به رابطة النادي في الفترة الاخيرة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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