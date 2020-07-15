شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعليي يرصد 3 ملايين جنيه لضم مدافع سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مسؤولى النادى الاسماعيلي المفاوضات مع نظرائهم فى نادى سموحة خلال الساعات القليلة الماضية، من اجل الحصول على خدمات مدافع الفريق محمود عزت ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على طلب من الجهاز الفنى للاسماعيلي، كما ترغب اللجنة الفنية لتدعيم دفاع الفريق لاسيما فى ظل اقتراب باهر المحمدي عن الرحيل من قلعه الدراويش بعدما تلقي اللاعب العديد من العروض سواء محليه او خليجيه

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولى الاسماعيلي رصدوا 3 ملايين جنيه لضم اللاعب بالاضافه لانتقال عمر الوحش لاعب وسط الدراويش الى صفوف نادى سموحة ، ولكن تحفظ نادى سموحة على المقابل المادى الذى عرضته لجنه التعاقدات بالنادى الاسماعيلي

وخرج محمود عزت من حسابات الأجهزة الفنية لسموحة خلال الموسم الحالى سواء حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق السكندري أو حمادة صدقى المدير الفنى الحالى للفريق، بسبب كثرة الإصابات التى ضربت اللاعب وأبعدته عن التشكيلة الأساسية بالرغم من أنه كان قريبا من الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى فى أكثر من مناسبة بسبب تألقه مع سموحة على مدار المواسم الماضية ، و من المنتظر ان يحسم حمادة صدقي موقف رحيل اللاعب للاسماعيلي من عدمه وفقا لرؤيته الفنية