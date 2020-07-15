شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على فايلر لإستمرار «ازارو» في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب ينتظر المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الكروي الاول بنادي الاهلي رد السويسري فايلر المدير الفني بشأن استمراره مع القلعة الحمراء من اجل حسم العروض التي تلقاها اللاعب خلال الايام الماضية من بينها عرضا تركيا واخر من السعودية

وعلمت «المصري اليوم» ان أزارو«رفض فكرة العودة مرة أخرى لإستمرار اعارته بنادي الإتفاق السعودي لمدة موسم اخر بعدما فشلت المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية،ووفقا لمصدر مسئوول داخل الاهلي رفض ذكراسمه فإن هناك ضغوط على المدرب السويسري من اجل الإعتماد على المهاجم المغربي بشكل أساسي في المباريات المقبلة رغم عدم قناعة المدير الفني بمستوى اللاعب منذتوليه المسئوولية .

كان وليد أزارو قد تألق مع الإتفاق السعودي خلال الفترة التي تم إعارته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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