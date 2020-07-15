كريستيانو رونالدو على بُعد رقمًا قياسيًا أمام ساسولو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا، مع فريقه فى المباراة المنتظرة أمام ساسولو، المقرر لها مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإيطالي.
وكشف موقع "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، بأن الدون سيكون أول لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإيطالي، الإسباني والإنجليزي في حالة زيارة شباك ساسولو.
وسجل رونالدو حتى الآن 49 هدفا في الدوري الإيطالي، منهم 28 هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو بهدف وحيد.
يذكر أن صاروخ ماديرا سيخوض اليوم مباراته رقم 59 في الدوري الإيطالي، وسيكون الأسرع وصولا للهدف رقم 50 إذا سجل اليوم.
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