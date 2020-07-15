شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفض عرضاً برتغاليا لضم «العراقي».. و«عاشور» على رادار الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس رفض مجلس إدارة النادى المصري، برئاسة سمير حلبية، عرضا من الدورى البرتغالي لضم كريم العراقي الظهير الأيمن بالفريق الكروى الأول، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ورفض مسؤولو النادى بالرغم من القيمه المادية المرتفعة للعرض، حيث وصل إلى قرابة المليون دولار إلا أن مسؤولى النادى المصري رفضوا التفكير في الاستغناء عن اللاعب في الفترة الحالية لحين إسدال الستار عن أزمة النادى مع الاتحاد الدولى لكرة القدم والذي أصدر قرارا في وقت سابق بمنع النادى من ابرام أي تعاقدات جديدة لمدة فترتين قيد على خلفية أزمة النادى مع نظرائهم في الهلال الأبيض السودانى بعد تعاقد المصري مع الايفوارى الشيخ موكورو.

وفى الإطار ذاته نجح الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة طارق العشرى في الاتفاق مع عدد من اللاعبين من أجل التعاقد معهم في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الذي يعانى من نقص حاد في الصفوف منذ الميركاتو الشتوى الماضى، حيث دخل أكثر من لاعب ضمن حسابات الجهاز الفنى على راسهم إمام عاشور لاعب الزمالك وحرس الحدود السابق والذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع طارق العشري المدير الفنى الذي نجح في اكتشاف اللاعب حينما تعاقد معه من صفوف غزل المحلة في الموسم قبل الماضي. وينتظر الجهاز الفنى صدور القرار النهائي بالاكتفاء بالعقوبة التي قضاها النادى بالحرمان لفترة قيد واحدة فقط من ضم لاعبين جدد وهى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك وفقا لتأكيدات نصر عزام المحامي الدولى الذي يتولى الدفاع عن النادى المصري.