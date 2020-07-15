شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يفسخ عقد آندريه شورله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني فسخ عقد لاعبه آندريه شورله، والذي عاد إلى الفريق مؤخرًا بعد انتهاء فترة إعارته مع سبارتك موسكو الروسي.
وأوضح النادي، في بيان رسمي على موقعه، أن الطرفين توصلا لاتفاق لفسخ التعاقد بينهما، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 2021.
وأضاف دورتموند أنه بناء على ذلك لن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق بداية من 30 يونيو القادم. ووجه اللاعب، المتوج مع ألمانيا بمونديال البرازيل 2014، الشكر للمدربين والنادي والجماهير وتمنى لهم الأفضل في المستقبل.
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