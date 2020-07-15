شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة نارية لبرشلونة لمواجهة أوساسونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ضيفه أوساسونا، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني. ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما يتواجد أوساسونا في المركز 11 برصيد 48 نقطة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي..

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، أرناو

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونجليه، جوردي ألبا، جونيور، أروخو

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، أرتور، روبيرتو، دي يونج، فيدال، ريكي بويج

الهجوم: سواريز، ميسي، برايثوايت، أنسو فاتي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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