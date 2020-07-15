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قائمة نارية لبرشلونة لمواجهة أوساسونا

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أحمد رضا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة نارية لبرشلونة لمواجهة أوساسونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كيكي سيتين، المدير الفني لفريق ، قائمة الفريق لمواجهة ضيفه أوساسونا، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من . ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن المتصدر ، فيما يتواجد أوساسونا في المركز 11 برصيد 48 نقطة.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي..
حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، أرناو
الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونجليه، جوردي ألبا، جونيور، أروخو
خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، أرتور، روبيرتو، دي يونج، فيدال، ريكي بويج
الهجوم: سواريز، ، برايثوايت، أنسو فاتي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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    83,930

  • تعافي

    25,544

  • وفيات

    4,008

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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