شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الجيش وبيراميدز وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراتين وديتين مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز وذلك بمعسكر برج العرب. وحدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز. يذكر أن الفريق بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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