شكرا لقرائتكم خبر عن باولو ديبالا يجدد عقده مع يوفنتوس حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن وصوله لاتفاق نهائي مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، أحد العناصر الأساسية في صفوف “السيدة العجوز” بشأن تجديد عقده حتى موسم 2025 بالإضافة لتعديل راتبه الشهري والسنوى وزيادة في قيمة عقده الحالي الذي ينتهى بنهاية هذا الموسم الكروي، ووفقا لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية.

الجدير بالذكر أن ديبالا بعد بداية مسيرته المهنية في الأرجنتين مع انيستتوتو في عام 2011، انتقل إلى نادي باليرمو الإيطالي في عام 2012. ولعب ثلاثة مواسم في باليرمو، موسمان في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وموسم واحد في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية وفاز به في موسم 2013–14. في عام 2015، انضم إلى يوفنتوس مقابل رسوم انتقل قُدّرت بـ32 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين لعب أكثر من 100 مباراة مع السيدة العجوز وفاز معهم بثنائية الدوري والكأس في كل المواسم الثلاث التي لعبها معهم. وتم اختياره مرتين ضمن تشكيلة الفريق العام للدوري الإيطالي.