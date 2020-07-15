شكرا لقرائتكم خبر عن باولو ديبالا يجدد عقده مع يوفنتوس حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن وصوله لاتفاق نهائي مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، أحد العناصر الأساسية في صفوف “السيدة العجوز” بشأن تجديد عقده حتى موسم 2025 بالإضافة لتعديل راتبه الشهري والسنوى وزيادة في قيمة عقده الحالي الذي ينتهى بنهاية هذا الموسم الكروي، ووفقا لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية.
الجدير بالذكر أن ديبالا بعد بداية مسيرته المهنية في الأرجنتين مع انيستتوتو في عام 2011، انتقل إلى نادي باليرمو الإيطالي في عام 2012. ولعب ثلاثة مواسم في باليرمو، موسمان في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وموسم واحد في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية وفاز به في موسم 2013–14. في عام 2015، انضم إلى يوفنتوس مقابل رسوم انتقل قُدّرت بـ32 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين لعب أكثر من 100 مباراة مع السيدة العجوز وفاز معهم بثنائية الدوري والكأس في كل المواسم الثلاث التي لعبها معهم. وتم اختياره مرتين ضمن تشكيلة الفريق العام للدوري الإيطالي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
83,930
-
تعافي
25,544
-
وفيات
4,008
كانت هذه تفاصيل خبر باولو ديبالا يجدد عقده مع يوفنتوس حتى 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.