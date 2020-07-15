شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أستون فيلا: تريزيجية يحصل على الدعم وسيجلب الخير لنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، إن محمود حسن «تريزيجيه» يحصل على الدعم الكامل وهو ما ساعد بشكل كبير في زيادة ثقته بنفسه وسيظهر ذلك في المبارايات وسيكون جالب الخير لنا في المباريات المتبقية.

وأضاف سميث في تصريحات للموقع الرسمي لأستون فيلا: «الدعم الذي حصل عليه تريزيجيه في الأيام الماضية سيجعله جالب الخير لنا...ثقته في نفسه ارتفعت كثيرًا، لقد أنتج هجوميًا بشكل رائع أمام كريستال بالاس، وكان من الجيد أن أراه بهذا الشكل».

وتابع :«جاك غريليش قريبًا من العودة إلى أفضل حالاته. كان يخبرني بالأمس فقط أنه لم يسجل لفترة طويلة ويريد تصحيح ذلك».

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدفي فوز أستون فيلا على كريستال بالاس في المباراة الماضية بين الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلتقي أستون فيلا مع إيفرتون مساء غدًا، الخميس، في مباراة الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، ويسعى الفريق الذي يحتل المركز الـ 19 للهروب من شبح الهبوط.

Advertisements