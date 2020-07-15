شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختار برج العرب لمبارياته في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب- كريم أبو حسين:

استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي بقيادة طارق العشري علي اختيار أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لاستضافة مباريات الفريق في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز المقرر استكماله في الاسبوع الأول من شهر اغسطس المقبل.

وقال طارق العشري المدير الفني للمصري في تصريح خاص لـ " المصري اليوم" ان برج العرب هو الأنسب والأفضل من الناحية الفنية لفريقه لاستكمال مباريات الموسم عليه طالما انه بات من الصعب خوض الفري ق لمبارياته علي ملعب استاد بور سعيد.

وشدد العشري انه كان يتمني انه يخوض الفريق مبارياته علي ملعبه ولكن ناديه دائما وأبدا ما يعلي مصلحة الوطن علي مصالحه الشخصية ويقف مع الدولة والقيادات الأمنية في أي قرار من شانه الصالح العام

ويذكر ان إدارة المصري قد اقترحت 3 استادات هي الرباط والمريخ وبورفواد لاستضافة مباريات المصري لكن الموافقة الأمنية عيل أي من الملاعب الثلاثة حال دون ذلك

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