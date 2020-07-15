شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون القانونية بوزارة الرياضة: شكاوى الأهلي والزمالك قيد الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلنت إدارة الشئون القانونية بوازرة الشباب والرياضة أنها تعمل علي مدار الساعة وتقوم بعملها بمنتهي الشفافية والحيادية خصوصا فيما يتعلق بقضايا وشكاوي القطبين الأهلي والزمالك ضد بعضهما البعض.

وقال مسؤول داخل الشؤون القانونية بالوزارة –رفض ذكر اسمه- أن دور الوزارة في هذا الأمر يقف عن ابداء الموقف القانوني ومطابقة التزام المشكو في حقه بالإجراءات والقوانين من عدمه ودراسة الأمر من الناحية القانونية البحثتة فقط وتجهيز رد علي أي شكوي تتلقاها الوزارة سواء من اندية او هيئات او اتحادات والرد علي الشاكي.

وشددت اللجنة القانونية بالوزارة علي وقوفها علي الحياد بين جميع الأطراف خصوصا في الفترة الأخيرة التى شهدت تبادل الشكاوي بين الأهلي والزمالك فضلا عن عشرات الشكاوي الأخري من اندية ومؤسسات رياضية لكنها لم تحظي المتابعة الإعلامية مثل شكاوي الأهلي والزمالك