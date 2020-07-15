شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك «بقى حاجة كبيرة جدًا».. ولولا مرتضى منصور لما ظهرت قناة النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن إطلاق قناة النادي تأخر كثيرًا، فيما لفت إلى تغيير نقطة القوة في النادي والتي كانت تكمن فقط في اللاعبين سابقًا، حسب قوله.

وأوضح «جعفر»، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «زملكاوي» بقناة النادي الأبيض: «أنت تعبر عن نفسك من خلال القناة سواء بالإشادة بالفريق أو إذا كنت مظلومًا وتريد الحصول على حقك، فتتحدث من خلال هذا المنبر».

وأضاف: «تأخرنا كثيرًا لنمتلك قناة، ولولا قدوم مرتضى منصور لما أصبحت لدينا قناة لم يكن أحد يفكر في هذا الأمر».

وعلى جانب آخر، أشار «جعفر» إلى تغيير نقطة قوة القلعة البيضاء مفسرًا: «زمان، كانت قوة الزمالك في لاعبيه وليس في إدارته، والآن قوة الزمالك في إدارته ولاعبيه وإمكانياته وجماهيره».

واستطرد نجم القلعة البيضاء السابق: «إحنا بقينا حاجة كبيرة جدًا»، لافتًأ إلى أن النادي قام بطفرة يجب الحفاظ عليها من خلال الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا وعدم الدخول في صراع مع أحد مختتمًا: «مشكالنا مع الاتحاد الأفريقي وهذا هو الهدف الذي يجب أن ننظر إليه».

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