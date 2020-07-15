شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول «صلاح» أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق أرسنال، نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتنطلق المباراة في التاسعة والربع مساءا، فيما سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

يدخل فريق ليفربول المباراة وقد حسم الفوز بلقب الدوري رسميًا وفي رصيده 93 نقطة من 35 مباراة، بينما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 50 نقطة ويتطلع لحصد نقاط المباراة للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.