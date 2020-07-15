شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يجتمع مع سيد عبدالحفيظ على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهدت الجلسة الحديث عن التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الأهلي مرانه في التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، وفقا للجدول الذي وضعه الجهاز الفني هذا الأسبوع.