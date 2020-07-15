شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة سارة لجماهير الهلال السعودي قبل استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «الرياضية» السعودية، مفاجآة سارة لجماهير نادي الهلال، قبل استئناف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي.

وقالت الصحيفة، إن سلمان الفرج، لاعب وسط الفريق، سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، بعد شفائه من الإصابة التي عاني منها خلال الفترة الماضية.

ويستعد الهلال، لمواجهة نارية أمام النصر، يوم الخامس من أغسطس القادم، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن «الزعيم» يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 51 نقطة، قبل 8 جولات من النهاية، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,930

تعافي 25,544

وفيات 4,008

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