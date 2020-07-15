شكرا لقرائتكم كيف يستعد الطلائع لتنظيم أول ودية فى زمن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ويسرى عرفان المدير الادارى للنادى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية منذ مارس الماضى ، ويخوض فريق طلائع الجيش فى الخامسة عصر اليوم الأربعاء مباراة ودية مع نظيره مصر المقاصة على استاد جهاز الرياضة العسكرى وهى الودية الأول التى تلعب فى مصر منذ تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا وتنقلها قناة أون تايم سبورت 2 على الهواء مباشرة.

استعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات

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وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية .

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.