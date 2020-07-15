شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يكشف حقيقة عرض أياكس أمستردام للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بمجلس ادارة النادى الاسماعيلى أن ناديه لم يتلقى عرضاً من أياكس أمستردام الهولندى للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة:"لا نناقش عروض وكلاء اللاعبين الشفهية ، حتى الان لم يصلنا عرض رسمى من أياكس أمستردام للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى ، واللاعب مرتبط بعقد مع الدراويش ولاصحة للإستغناء عن خدماته".

وظهر عبد الرحمن مجدى بمستوى متميز خلال الموسم الحالى ما جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو التى تأجلت للعام المقبل.

عبد الرحمن مجدى يبلغ 23 عاما، حيث إنه مواليد 1997، ويلعب فى مركز الجناح الأيسر، فى موسم 2017/2018 انتقل من الترسانة إلى الإسماعيلى، وصل إجمالى مشاركاته مع الدراويش إلى 59 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 لزملائه، منها 48 مباراة بالدورى أحرز خلالها هدفين.

فى الموسم الأول للاعب مع الإسماعيلى شارك فى 5 مباريات بالدورى، والموسم التالى 27 مباراة دورى، و3 بكأس مصر، بالإضافة إلى 8 بالبطولة الأفريقية، وفى الموسم الحالى شارك فى 16 مباراة مع الدراويش قبل توقف النشاط .

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سجل عبد الرحمن مجدى أهدافه الأربعة مع اللإسماعيلى بواقع هدف فى البطولة الأفريقية، وهدف فى كل موسم بالدورى، بالإضافة إلى هدف بالكأس، وحصل على 9 إنذارات فى مسيرته الكروية مع الدراويش .

شارك مع الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا أمام النيجر والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب، كما شارك مع المنتخ بالأولمبى بقيادة شوقى غريب ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بخمس مباريات، سجل خلالها هدفين . .

وفى وقت سابق ، قال محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إن اللاعب تلقى مفاوضات من ناديي الأهلي والزمالك مشددا في تصريحات تليفزيونية : "اللاعب تلقى عروض عديدة أبرزها من القطبين وأحدهم يدخل بشكل جدي والآخر يحاول التواصل لاتفاق ومفاوضاته غير جادة" مؤكدا أن اللاعب جدد مع نادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم مقبلة" .

وأضاف حلمى أن اللاعب تلقى أكثر من عرض أوروبي وخليجي طوال الفترة الماضية بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي، كاشفا أن اللاعب تلقى عرضين من هولندا أبرزها أياكس أمستردام".وتابع حلمي: "أياكس أمستردام الهولندي طلب من الإسماعيلي خضوع عبد الرحمن مجدي لفترة معايشة بمقابل مادي" .

واشترط الإسماعيلى على وكيل شركة التسويق الأجنبية، أن يكون العرض الذى يتلقاه اللاعب لا يقل عن 2 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيله، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية للفريق، إلا أن العروض التى يمتلكها وكيل شركة التسويق أقل من تلك القيمة، ومن المنتظر أن يصل الطرفان لحل وسط، حيث أن اللاعب مازال مرتبطًا بعقد سارى مع الإسماعيلى، ولا يحق له الرحيل بدون موافقتهم.