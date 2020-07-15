شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تغيير نظام هبوط فرق دورى الجمهورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، تغيير نظام هبوط فرق دورى الجمهورية، حيث كان هناك ارتباط بين الفريق الأول وفرق الجمهورية، بحيث إذا هبط الفريق المشارك فى الدورى الممتاز لدورى الدرجة الثانية يهبط معه فريقه المشارك فى دورى الجمهورية، إلا أن التعديل جاء ليفصل الفريق الأول عن الفريق المشارك فى دورى الجمهورية، بحيث إذا هبط الأول يظل فريق الجمهورية مشاركًا فى بطولته كما هو.

وكان مسئولو اتحاد الكرة أكدوا أن جدول الدورى الممتاز سيتم إعلانه فور وصول الموافقات الأمنية عليه، حيث سيتم إرساله للأندية استعدادًا لاستئناف المسابقة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن سبب تأخر إعلان الجدول هو عدم تحديد ملاعب نهائية لبعض الأندية، مثل أسوان والمصرى البورسعيدى وطنطا، وأنه يتم حاليًا إنهاء هذه الأمور مع الجهات الأمنية قبل إعلان الجدول بشكل رسمى.

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن أسوان طلب اللعب على استاد الشرطة الرياضى بالعباسية، كما توجد مفاضلة بين أكثر من ملعب لاستضافة المصرى، مثل استاد الإسماعيلية والمكس وبرج العرب، وهو ما لم يتم حسمه أيضًا، وهذه الأمور تؤخر إعلان جدول الدورى.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلاً من 7 أغسطس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذى استدعى تبكير إقامة المباريات التى كان مقررا إقامتها يومى الانتخاب 11و12 أغسطس.

من جهته أكد حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، أن المسابقة ستستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررا.