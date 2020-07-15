شكرا لقرائتكم محمود سعد : شركة تحليل عالمية من فيفا لمتابعة أكاديميات الكرة فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ان هناك تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتم الاشادة بالخطة الموضوعه من قبل اتحاد الكرة لتطوير الاكاديميات في الفترة المقبلة.

اضاف محمود سعد في المؤتمر الصحفي المقام باتحاد الكرة ان فيفا قرر التعاقد مع شركة تحليل عالمية لمتابعة اعمال اكاديميات الكرة في جميع اتحادات العالم ومن بينها مصر وهناك اجتماعات فيديو كونفرانس بصفة مستمرة مع مسئولو التطوير في فيفا اسبوعيا.

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في سياق متصل ، أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجهود الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، واتباعه لأحدث الطرق والوسائل العلمية لتطوير المواهب، حيث تلقى المدير الفني لاتحاد الكرة خطابًا من إدارة تنمية المواهب بـ"فيفا"، يحمل توقيع آرسين فينجر رئيس التطوير وستيفن مارتينز المدير الفني، جاء فيه: "نحن في "فيفا" متحمسون للعمل معك ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، كجزء من النظام العالمي "إيكو" لتحليل تطور أداء اللاعبين.

وتضمن الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة وتحديدًا المدير الفني لاتحاد الكرة: "يسرنا مشاركتكم في المشروع ونتطلع إلى العمل معكم ومع أكاديمياتكم لتطوير هذه المبادرة"، وأوضح الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، في تصريح لـ"الموقع الرسمي للاتحاد"، أن خبراء الفيفا فوجئوا بأن 80% من البرامج المخصصة لتحليل أداء وقياس تطور المراحل السنية التي يعملون على نشرها في العالم، موجودة بالفعل لدى الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "هذه البرامج مخصصة للمراحل السنية بداية من الأكاديميات، ومختلف الأعمار السنية، وهناك خطط مستقبلية موضوعة وجاهزة للتطبيق".