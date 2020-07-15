شكرا لقرائتكم غوارديولا يرد على تصريحات كلوب ومورينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بالاعتذار لناديه بعد رفع عقوبة الإيقاف الأوروبي عنه، واتهم منتقدي الحكم القضائي الخاص برفع العقوبة، بالغيرة.

كانت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) قضت الاثنين برفع العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على نادي مانشستر سيتي، بالحرمان من المشاركة في المنافسات الأوروبية لمدة عامين، بداعي انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال المدرب الإسباني يوم الثلاثاء: لقد كان يوماً عظيماً لكرة القدم، ولم يكن يوما سيئا لأنه أظهر أننا نلعب وفقا لنفس القواعد مثل كل أندية النخبة.

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تجدر الإشارة إلى أن تصريحات غوارديولا جاءت بعد تصريحات لمورينيو، مدرب توتنهام، ويورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، انتقد خلالها قرار (كاس)، وقال في مؤتمر صحافي الاثنين: لا أتمنى شيئا سيئا لأحد، لكني لا أعتقد أن أمس كان يوما جيدا لكرة القدم.

وقال غوارديولا: أنا سعيد بالقرار بدرجة لا يمكن تصديقها، فهو يظهر أن كل ما قاله الناس عن سيتي، ليس حقيقيا، وينبغي الاعتذار لنا.

وكان خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني، قد انتقد حكم (كاس)، وقال غوارديولا عن انتقاد تيباس: لا بد وأن السيد تيباس يشعر بالغيرة من كرة القدم الإنجليزية، وتابع: سنكون العام المقبل في دوري الأبطال يا سيد تيباس، لأننا تصرفنا وفقا للقانون.

ورفض غوارديولا التحدث بشكل محدد عن مستقبله مع سيتي الذي يستمر عقده معه حتى صيف 2021، وقال: عام يعتبر فترة طويلة جدا بالنسبة لأي مدرب، لقد كنت محظوظا في السابق والآن، ولا يزالنا أمامنا الوقت لنتحدث.