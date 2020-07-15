شكرا لقرائتكم ريال مدريد يطالب جماهيره بعدم الاحتفال بلقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث نادي ريال مدريد جماهيره على عدم الخروج إلى الشوارع للاحتفال مساء الخميس إذا توج الفريق في هذا اليوم بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيصبح النادي الملكي بطلا للدوري الإسباني إذا فاز على فياريال مساء الخميس، وجرت العادة على قيام الجماهير بالاحتفال باللاعبين عند نافورة سيبيليس.

ولكن ريال مدريد ذكر في بيان يوم الثلاثاء : مع تبقي مباراتين فقط في موسم الدوري الإسباني فإن فريقنا وأيضا برشلونة لديهما فرصة التتويج باللقب.

وأضاف البيان: حال تتويج ريال مدريد باللقب، فإن لاعبينا لن يزوروا الأماكن الاعتيادية للاحتفالات، وخاصة نافورة سيبيليس، ونطلب أيضا من أعضاء النادي والمشجعين أنه في حال توجنا باللقب ألا يتجمعوا في تلك الأماكن.

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وأشار البيان: في هذا الصدد فنحن جميعا ينبغي أن نتعاون مثلما جرت العادة حتى يومنا هذا، وإظهار مسؤولية قصوى لتجنب مخاطر العدوى.

وشهدت إسبانيا أكثر من 28 الف حالة وفاء جراء فيروس كورونا المستجد.

وأنهت إسبانيا الشهر الماضي حالة طوارئ استمرت ثلاثة أشهر بسبب الجائحة لكن ظهور إصابات جديدة في مناطق معينة أدى إلى فرض بعض التدابير مجددا.

وختم بيان النادي الملكي: ريال مدريد يشعر بواجبه إزاء إصدار هذا النداء الهام لإظهار المسؤولية القصوى وبإيمان راسخ بأن أي احتفال محتمل يتعلق بفريقنا ينبغي ألا يؤدي إلى انتكاسة في معركتنا جميعا ضد الجائحة.