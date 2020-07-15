أول تعليق من وزير التموين على أزمة الأهلي والزمالك بشأن «نادي القرن الحقيقي»

علّق وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، على أزمة "نادي القرن"، والتي أثارها رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور مؤخراً بإعلانه تسجيل الشعار بالوزارة.

وقال المصيلحي، خلال حواره فى برنامج "صباحك مصرى" على قناة "ام بى سى مصر 2"، إنه "لا يوجد خلاف بين الأهلي أو الزمالك كما لا يوجد أساس لفكرة أن الوزارة أعطت العلامة التجارية للأهلي ولم تعطها للزمالك".

وأضاف وزير التموين أن فكرة العلامة التجارية موجودة منذ 80 عاماً وأن مصر ممُثلة في الاتحاد العالمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، مشيراً إلى أنه يمكن لأي شخص التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية ويُدرس الأمر ويتم ترك الدراسة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون الدولي وليس المحلي وبناءً على البحث والتدقيق تُمنح العلامة التجارية.

وتابع المصيلحي: "الأهلي أحضر من الاتحاد الأفريقي بناءً على نتائج مُعينة أنه نادي القرن في هذا الأمر وإن لم أكن مُخطئاً كان ذلك في عام 2007 ثم قدم ذلك وتم البحث وتأكدنا من مصادر هذه المستندات ثم تم تسجيل هذا الشعار".

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وأوضح أن نادي الزمالك تقدم رئيسه بطلب أن يُسجل هذا الأمر وجاري البحث، مضيفاً: "إذا كان هناك مستندات تُثبت صحة ذلك فسيتم، وإن لم تكن هناك مستندات لن نعتمد لأن كل ما يُسجل هنا يُسجل في الخارج".

وأكد أن "الجهة تتقدم بمستنداتها ويتم دراستها لمدة 6 أشهر وبناء على البحث والتدقيق نتخذ القرار".

والجمعة الماضي، عرض مرتضى منصور في مقطع فيديو ورقة قال إنها "مفاجأة" تفيد بتقدمه للحصول على علامة تجارية بأن "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، مطالباً رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بإزالة جميع اللافتات التي تشير إلى أن الأهلي هو نادي القرن.