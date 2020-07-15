موعد مباراة ليفربول وأرسنال الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره أرسنال، على ملعب الإمارات، في التاسعة والربع، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول سابع مبارياته بعد عودة الدوري الإنجليزي، إثر توقفه قرابة الـ 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الفريق الأحمر قد تعادل في الجولة 30 مع إيفرتون سلبيا بدون أهداف، كما اكتسح كريستال بالاس برباعية نظيفة في الجولة 31، ثم تلقى هزيمة مذلة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة الأسبوع الـ32، قبل أن يفوز على أستون فيلا بهدفين دون رد في الجولة 33، ثم اكتسح برايتون بثلاثية في الجولة الـ34، فيما تعادل الجولة الماضية مع بيرنلي 1-1 .

وتوج ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي، بشكل رسمي، قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

وحصل الريدز على لقبهم التاسع عشر في تاريخه، والأول منذ 30 عاما و58 يوما، ليقلصوا الفارق إلى لقب واحد فقط بينهم وبين مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويليهما أرسنال في المرتبة الثالثة برصيد 13 لقبا.

ويمتلك ليفربول 93 نقطة في المقدمة، فيما يحتل أرسنال المركز التاسع بـ50 نقطة.

تشكيل ليفربول

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يغيب عن صفوف ليفربول ماتيب، وهندرسون بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ويجنالدوم– فابيانو– كيتا

خط الهجوم: ماني– فيرمينيو – محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناتي beIN SPORTS HD 1،2.