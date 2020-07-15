عبد الرحمن مجدي يكشف كواليس عرض آياكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول بالنادي الاسماعيلي، إن وكيله على تواصل مع آياكس الهولندي، في الوقت ذاته أكد أن ناديه لم يتلق أية عروض رسمية حتى الآن.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو مصر، قال مجدي: "عقب مشاركتي في بطولة أمم أفريقيا، تواصل وكيلي مع أكثر من نادٍ في هولندا لضمي وهما آياكس وفينورد".

وتابع: "لم أتواصل معهما بشكل مباشر، ولكن وكيلي أكد لي أن هناك مفاوضات معهما، وإلى الآن لم يصل أي عرض رسمي للإسماعيلي".

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وبسؤاله عن العروض الأخرى التي تلقاها، قال: "الأهلي والزمالك وبيراميدز تواصلوا معي عقب بطولة أمم أفريقيا، كذلك الجزيرة الإماراتي عقب مباراتنا ضدهم في البطولة العربية".

وأضاف: "حاليًا أنا في صفوف نادي الإسماعيلي، وهو ناد كبير وأمنيتي هي الاحتراف الخارجي".

وعن تواصل المنتخب الأول معه، قال: "لم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني للمنتخب الأول".

وظهر عبد الرحمن مجدى بمستوى متميز خلال الموسم الحالى خاصة بقميص المنتخب الأولمبي الذي حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة ووضعت قدم الفراعنة في أولمبياد طوكيو التي تأجلت للعام المقبل.