رسميًا.. الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد بداية سوق الانتقالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، عن موعد فتح باب سوق الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم المقبل (2020 - 2021).

وأفاد الموقع الرسمي للبريميرليج، أن باب سوق الانتقالات سيتم فتحه في 27 من الشهر الجاري على أن يتم إغلاقه في الخامس من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم السماح للأندية بإجراء الانتقالات لمدة عشرة أسابيع بحسب ما جاء من بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وشهد الصيف الحالي بالطبع تغييرًا من حيث موعد سوق الانتقالات نظرًا لتعطل الموسم الحالي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الأمر الذي أدى إلى تأخر موعد نهاية الموسم والذي سينتهي في 26 من الشهر الجاري.

وبدأ عدد من أندية الدوري الإنجليزي إبرام صفقات جديدة يأتي من أبرزهم نادي تشيلسي والذي حصل على خدمات الثنائي الدولي المغربي حكيم زياش من آياكس أمستردام الهولندي، وتيمو فيرنر هداف فريق لايبزيج الألماني.

جدير بالذكر أن ليفربول حسم مسابقة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي (2019 - 2020)، بعدما حقق رجال يورجن كلوب البطولة قبل نهايتها بسبع جولات، ليتوّج "الريدز" باللقب الغائب عن خزائنه لمدة ثلاثة عقود.