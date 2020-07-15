سلبية المسحة الثالثة للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك خوض تجربتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في برج العرب تحضيرًا لاستئناف النشاط الكروي، فيما نتيجة المسحة الثالثة سلبية.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للزمالك، فإن الفريق سيواجه طلائع الجيش يوم 22 يوليو على أن يواجه بيراميدز يوم 23 من نفس الشهر.

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وكان الزمالك قد بدأ معسكر في برج العرب الخميس الماضي تحضيرًا لعودة النشاط.

وخاض الفريق مرانًا صباحيًا اليوم الأربعاء تم التركيز فيه على الجوانب البدنية.

وظهرت نتائج المسحة الثالثة للفريق والتي جرت أمس الأول في معسكر الفريق ببرج العرب، حيث جاءت جميع النتائج سلبية.