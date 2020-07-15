بعد مساعدته للفقراء.. راشفورد سيحصل على الدكتوراة الشرفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر سيتي أصبح على أعتاب الحصول على درجة الدكتوراة الشرفية من جامعة مانشستر.

وبحسب ما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن راشفورد اقترب من الحصول على الدكتوراة، بسبب اهتمامه ببرنامج توزيع الطعام والوجبات على الأطفال.

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وترغب جامعة مانشستر في الاعتراف بما يقدمه راشفورد وتفانيه تجاه مكافحة الجوع والأشد فقرًا خلال الفترة الماضية، مما سيؤدي لمنحه الدكتوراة الشرفية.

وسيحصل راشفورد على الدكتوراة الشرفية خلال الشهر القادم، ليصبح أصغر من يصل إلى هذه الدرجة عبر التاريخ، في ظل إتمامه لعامه الـ23 في أكتوبر القادم.

الجدير بالذكر أن راشفورد ساعد في جمع 20 مليون جنيه إسترليني ووجبات غذائية خلال الأشهر الماضية، لمساعدة الفئات الأكثر فقرًا.