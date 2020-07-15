مدرب أستون فيلا: تريزيجيه "جالب الخير" لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، أن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الفريق سيكون جالب الخير لفريقه في المباريات المقبلة.

وأشار سميث في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لأستون فيلا، إلى أن الدعم الذي يحصل عليه تريزيجيه في الفترة الماضية أدى لزيادة ثقته في نفسه.

وقال المدير الفني لأستون فيلا: "الدعم الذي حصل عليه تريزيجيه في الأيام الماضية سيجعله جالب الخير لنا".

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واختتم: "ثقته في نفسه ارتفعت كثيرًا، لقد أنتج هجوميًا بشكل رائع أمام كريستال بالاس، وكان من الجيد أن أراه بهذا الشكل".

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدفي فوز أستون فيلا على كريستال بالاس في المباراة الماضية بين الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيلتقي أستون فيلا مع إيفرتون مساء غدًا، الخميس، في مباراة الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن أستون فيلا يصارع للهروب من مراكز الهبوط في بريميرليج، حيث يتواجد في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 30 نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.