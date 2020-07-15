الأهلي يُحدد موعد ودية سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية في إطار التحضير لاستئناف المباريات، وقاد المران المدرب السويسري رينيه فايلر.

وشهد مران الفريق عقد جلسة من جانب المدرب فايلر للاعبين شدد فيها على أهمية المرحلة المقبلة، كما عقد المدرب جلسة مع الحارس شريف إكرامي تحدث فيها عن بعض الأمور الخاصة باللاعب كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع النيجيري جونيور أجايي.

ومن جانبه حدد المدرب فايلر يوم 23 من الشهر الجاري موعدًا للمباراة الودية التي سيخوضها الفريق أمام سموحة على ملعب مختار التتش.

كما قرر المدرب منح اللاعبين راحة من المران يوم الجمعة.