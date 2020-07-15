محمود سعد: مشاركة ٣ لاعبين مواليد ٩٧ في فريق ٩٩ أمر إجباري

أكد د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الجبلاية قررت إعادة دوري ٩٩ من جديد حتى يكون داعماً للمنتخب الأولمبي الفترة المقبلة.
قال سعد في المؤتمر الصحفي لاتحاد الكرة اليوم الأربعاء، إنه بات إجباريا مشاركة ٣ لاعبين من مواليد
وفي سياق متصل كشف د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، عن تغيير نظام الصعود والهبوط في دوري الشباب خلال الفترة المقبلة.
قال سعد في المؤتمر الصحفي اليوم اتحادالكرة، إنه تم إلغاء قرار هبوط فريق الشباب لأي ناد حال هبوط الفريق الأول بالدوري الممتاز كما كان يحدث في السابق. لفت إلى أن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب العام المقبل ستقام في تونس والأقرب أن تكون في سبتمبر المقبل، متمنيا أن يتأهل منتخب الشباب إلى الأولمبياد في ٢٠٢٤.
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