كشف د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، عن تغيير نظام الصعود والهبوط في دوري الشباب خلال الفترة المقبلة.
قال سعد في المؤتمر الصحفي اليوم اتحاد
لفت إلى أن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب العام المقبل ستقام في تونس والأقرب أن تكون في سبتمبر المقبل، متمنيا أن يتأهل منتخب الشباب إلى الأولمبياد في ٢٠٢٤.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود سعد يكشف تغيير في نظام الصعود والهبوط بدوري الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.