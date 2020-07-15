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محمود سعد يكشف تغيير في نظام الصعود والهبوط بدوري الشباب

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كشف د.محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، عن تغيير نظام الصعود والهبوط في دوري الشباب خلال الفترة المقبلة.
قال سعد في المؤتمر الصحفي اليوم اتحاد

الكرة، إنه تم إلغاء قرار هبوط فريق الشباب لأي ناد حال هبوط الفريق الأول بالدوري الممتاز كما كان يحدث في السابق.
لفت إلى أن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب العام المقبل ستقام في تونس والأقرب أن تكون في سبتمبر المقبل، متمنيا أن يتأهل منتخب الشباب إلى الأولمبياد في ٢٠٢٤.
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