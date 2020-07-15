رقم مميز ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام آرسنال بالبريميرليج

يستعد فريق ليفربول لمواجهة آرسنال مساء اليوم الأربعاء، في الساعة التاسعة والربع، على ملعب "الإمارات"، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

يسعى ليفربول للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد التعادل الإيجابي أمام بيرنلي على ملعب "أنفيلد"، بهدف لـكلا الفريقين، فيما خسر أرسنال بهدفين مقابل هدف أمام عدوه اللدود توتنهام، لذلك سيحاول تعويض

الهزيمة ومصالحة جماهيريه.

ستكون مباراة الليلة رقم 150 لـ محمد صلاح بقميص ليفربول بكافة البطولات منذ إنضمامه للريدز في عام 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي.

سيكون صلاح ثالث اكثر هداف بتاريخ ليفربول بأول 150 مشاركة له مع الريدز حيث سجل خلالها 94

هدفا بعد راجر هانت المتصدر برصيد 102 هدف وجاك باركينسون برصيد 95 هدفا.

على الجانب الآخر، يدرس يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه، ومن المتوقع أن يدفع بـ

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في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: نابي كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

في الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح

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