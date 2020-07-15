الزمالك يعلن نتيجة مسحة "كورونا" الثالثة للفريق

ظهرت نتيجة المسحة الثالثة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والتي أجريت أمس الأول بمعسكر الفريق ببرج العرب. وظهرت النتائج كاملة سلبية لجميع اللاعبين بالمعسكر الذي بدأ الخميس الماضي استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. بالمعسكر الذي بدأ الخميس الماضي استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الجهاز الفني للفريق قد استقر على خوض مباراتين وديتين في معسكر برج العرب مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز. خوض مباراتين وديتين في معسكر برج العرب مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز. حيث حدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.

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